Ultime Notizie Roma del 05-04-2021 ore 16 | 10

(Di lunedì 5 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione vuoi un pomeriggio dalle redazioni e buona Pasquetta dal piano Ferrigno italiano-russo con controlli a tappeto per evitare le tradizionali gite fuori porta intensificate le verifiche in ville giardini e sulle spiagge Ma tu gli hai Caselli e sulle direttrici di uscita di entrata delle località solitamente più gettonate Intanto il ministro della Salute speranza proroga la stretta sui viaggi all’estero fino al 30 Aprile estese anche fino alla fine del mese delle limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato Transit in paesi esteri nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia da domani tornano i colori Abruzzo Basilicata Lazio Liguria Marche Molise Sardegna Sicilia Umbria Veneto e province autonome di Bolzano e Trento pub in zona arancione si contano 326 vittime per il covid all’ultimo rilevamento con oltre 18 mila ...

Advertising

fanpage : ?? Il dottor Bassetti rassicura: 'I benefici di AstraZeneca superano ampiamente i rischi' - fanpage : Vaccinazioni anti Covid. Gli Usa corrono veloci. - fanpage : Prima Johnson & Johnson, ora AstraZeneca. Ancora errori nella produzione dei vaccini. - tempostretto : Un nuovo articolo: (Muore avvocato di Tusa, caso segnalato all'Aifa: a marzo il vaccino Astrazeneca) è stato pubbl… - ViViCentro : Controlli a tappeto dei carabinieri a Torre Annunziata e comuni limitrofi. In queste ore presidiato il lungomare di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus , in Emilia - Romagna si sono registrati 344.408 casi di positività, 1.493 in più rispetto a ieri , su un totale di 6.299 tamponi eseguiti nelle24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell' 23,7%, assolutamente non indicativa dell'andamento generale, poiché il numero di tamponi eseguiti la ...Nove le persone decedute nelle48 ore e 1386 i guariti. In merito alla situazione degli ospedali, aumentano i posti letto occupati in terapia intensiva, ieri erano 153 ed oggi sono 159, e ...“ Achille Lauro non mi piace, non riesco a capirlo", ha candidamente confessato, spiegando anche che invece “i Maneskin mi sono piaciuti molto perchè hanno fatto un bel rock pulito come si faceva una ...La prima laurea, all’Università di Torino, l’aveva conseguita nel 1968, a soli 23 anni, in Economia e Commercio, discutendo una tesi su «Rapporti tra sconto commerciale e sconto razionale». Due anni ...