The Suicide Squad: James Gunn celebra il record stabilito dal trailer (Di lunedì 5 aprile 2021) James Gunn ha celebrato sul suo profilo Instagram il record stabilito dal trailer di The Sucide Squad, che si è affermato come il più visto di sempre dopo una settimana dalla sua uscita Attraverso il suo profilo Instagram, James Gunn ha celebrato il record stabilito dal trailer di The Suicide Squad che, dopo una settimana dalla sua distribuzione, si è affermato come il red band più visto di sempre con ben 150 milioni di visualizzazioni. James Gunn ha dichiarato: "Mi sono appena reso conto che il trailer red band di The Suicide Squad - Missione Suicida è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 aprile 2021)hato sul suo profilo Instagram ildaldi The Sucide, che si è affermato come il più visto di sempre dopo una settimana dalla sua uscita Attraverso il suo profilo Instagram,hato ildaldi Theche, dopo una settimana dalla sua distribuzione, si è affermato come il red band più visto di sempre con ben 150 milioni di visualizzazioni.ha dichiarato: "Mi sono appena reso conto che ilred band di The- Missione Suicida è ...

