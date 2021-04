Spezia | Verde e la rovesciata alla Lazio | “La provo sempre in allenamento e Reina mi ha fatto i complimenti”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Daniele, attaccante dello, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione personale e di squadra contro laed in particolare la sua rete arrivata con una splendidache hail giro del mondo.e lacaption id="attachment 1117267" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Sono ancora a mente calda, non riesco a metabolizzare il golcontro la. È una cosa che proviamoio e Acampora in, e ho pensato che contro Fares ci sarei potuto riuscire", ha ammesso. "Se fosse andata ...

... benché non si tratti d'un atleta, alla Trading Logistic. Dal Valdimagra Volley Group, dov'è ... Al lavoro "" infatti è particolarmente legata, fra gli sponsor del club spezzino, quella FA. ...Roma sempre più giù: Fonseca, che succede? Pagelle 29a giornata di Serie A: le bocciatevoto ... Il goal diè una perla assoluta: rovesciata su traversone di Gyasi da paura. Il gioco di ...Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione personale e di squadra contro la Lazio ed in particolare la sua rete arrivata con una splendida rovesciat ...La vittoria con lo Spezia, sebbene in extremis ... mentre l’ex Milan ha giocato i primi 25' col Bayern Monaco all’Olimpico per poi rivedere il rettangolo verde negli ultimi 5 minuti della gara di ...