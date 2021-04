Si allarga il focolaio della Nazionale di calcio: positivi al tampone anche Florenzi e Grifo (Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandro Florenzi e Vincenzo Grifo sono risultati positivi al virus Sars-Cov-2. Diventano quindi 8 gli azzurri contagiati dopo il doppio impegno della Nazionale italiana di calcio per la qualificazione ai Mondiali. Tra i giocatori, il coronavirus era già stato diagnosticato a Leonardo Bonucci e Marco Verratti, mentre nello staff tecnico di Roberto Mancini erano stati 4 i casi di contagio accertati. Il Paris Saint Germain ha annunciato stamattina l’esito dell’ultimo tampone di Florenzi. Il terzino era rimasto in isolamento precauzionale saltando la sfida di ieri tra Psg e Lille. L’ex romanista non potrà quindi scendere in campo per la sfida di Champions di mercoledì con il Bayern Monaco, valida per l’andata dei quarti. Isolamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Alessandroe Vincenzosono risultatial virus Sars-Cov-2. Diventano quindi 8 gli azzurri contagiati dopo il doppio impegnoitaliana diper la qualificazione ai Mondiali. Tra i giocatori, il coronavirus era già stato diagnosticato a Leonardo Bonucci e Marco Verratti, mentre nello staff tecnico di Roberto Mancini erano stati 4 i casi di contagio accertati. Il Paris Saint Germain ha annunciato stamattina l’esito dell’ultimodi. Il terzino era rimasto in isolamento precauzionale saltando la sfida di ieri tra Psg e Lille. L’ex romanista non potrà quindi scendere in campo per la sfida di Champions di mercoledì con il Bayern Monaco, valida per l’andata dei quarti. Isolamento ...

