Serie B | Pordenone-Entella 3-0 | i neroverdi calano il tris | successo all’esordio per Domizzi La classifica

(Di lunedì 5 aprile 2021) Gol ed emozioni nello scontro salvezza della 32^ giornata diB.Si apre con il lunch match di bassa, la 32^ giornata del campionato cadetto. I biancocelesti si schierano con un 4-4-2, conche al suo esordio sulla panchina neroverde cambia l'assetto tattico della squadra. Ilparte subito fortissimo trovando la rete del vantaggio grazie a Ciurria che, dopo appena 4 minuti di gioco, batte Borra con un diagonale mancino. La seconda rete arriva al 31° minuto: Misuraca si libera e pesca Ciurria in area, l'attaccante alza la sfera per Musiolik che colpisce di testa facendo finire la palla in rete. A chiudere definitivamente i conti è Butic al 93° che, con un destro preciso, trova il gol del definitivo 3-0. Ilsi ...

Nel giorno dell'esordio sulla panchina del Pordenone di Domizzi, la squadra friulana torna alla vittoria dopo otto giornate nella sfida contro l'Entella, valida per la 32esima giornata della Serie B ...