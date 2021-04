Ranking Wta lunedì 5 aprile: Bertens tra le prime dieci, Giorgi e Trevisan in top 100 (Di lunedì 5 aprile 2021) Pochi stravolgimenti nel Ranking Wta aggiornato a lunedì 5 aprile, dopo il successo di Ashleigh Barty su Bianca Andreescu nella finale di Miami. L’australiana resta numero uno del mondo, mentre la canadese guadagna tre posizioni e sale al numero 6. In top ten entra Kiki Bertens, che compie il sorpasso ai danni di Petra Kvitova (ora 11^). Per quanto riguarda le italiane, Camila Giorgi sale di sei posizioni al numero 80. Martina Trevisan ne perde invece sette ed è 99^. A ridosso della top 100 Jasmine Paolini (103), Elisabetta Cocciaretto (111) e Sara Errani (112). Ranking WTA 2021 (AGGIORNATO AL 22 MARZO) 1. Ashleigh Barty (Aus) 9.186 2. Naomi Osaka (Jpn) 7.985 3. Simona Halep (Rou) 6.965 4. Sofia Kenin (Usa) 5.915 5. Elina Svitolina (Ukr) 5.750 6. Bianca Andreescu (Can) ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Pochi stravolgimenti nelWta aggiornato a, dopo il successo di Ashleigh Barty su Bianca Andreescu nella finale di Miami. L’australiana resta numero uno del mondo, mentre la canadese guadagna tre posizioni e sale al numero 6. In top ten entra Kiki, che compie il sorpasso ai danni di Petra Kvitova (ora 11^). Per quanto riguarda le italiane, Camilasale di sei posizioni al numero 80. Martinane perde invece sette ed è 99^. A ridosso della top 100 Jasmine Paolini (103), Elisabetta Cocciaretto (111) e Sara Errani (112).WTA 2021 (AGGIORNATO AL 22 MARZO) 1. Ashleigh Barty (Aus) 9.186 2. Naomi Osaka (Jpn) 7.985 3. Simona Halep (Rou) 6.965 4. Sofia Kenin (Usa) 5.915 5. Elina Svitolina (Ukr) 5.750 6. Bianca Andreescu (Can) ...

