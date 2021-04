Processo a Netanyahu, pm Israele: "Uso illegittimo del potere" (Di lunedì 5 aprile 2021) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto "un uso illegittimo" del suo potere ed ha considerato la concessione di favori come "valuta" per i suoi obiettivi, ha affermato oggi il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) Il primo ministro israeliano Benjaminha fatto "un uso" del suoed ha considerato la concessione di favori come "valuta" per i suoi obiettivi, ha affermato oggi il ...

