“Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar” | stasera in tv i predoni del mare

(Di lunedì 5 aprile 2021) Volge al termine la maratona televisiva dei lupi diDisney con “dei– Ladi”,in tv su Italia 1. La quinta avventura del capitano Sparrow ha debuttato nelle sale nel 2017, diretta a quattro mani dai norvegesi Joachim Rønning (“Maleficent – Signora del male”) e Espen Sandberg (“Bandidas”). Non può mancare ovviamente Johnny Depp, volto e anima del franchise. Il capitano(Javier Bardem, “Non è un paese per vecchi”), pericoloso fantasma sfuggito al Triangolo del Diavolo assieme alla sua ciurma, inizia una caccia spietata ad ogni pirata in circolazione, incluso il diretto responsabile della sua disfatta, Jack Sparrow (Johnny Depp, “I misteri di Sleepy Hollow”). Assieme al giovane Henry (Brenton Thwaites, “Gods of ...

Advertising

tragicamenteio : Stasera che fate? io guardo Pirati dei Caraibi #tzvip - GuidaTVPlus : 05-04-2021 21:24 #Italia1 Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar #FilmAzione,Avventura,Fantasy #StaseraInTV - flvtchersmiles : continuando il rewatch di pirati dei caraibi sperando che la obikin pirate au si palesi da sola senza che io debba effettivamente scriverla - Aributterfly15 : Ho passato due giorni interi a vedere film Marvel, i Pirati dei Caraibi e Gilmore Girls mangiando cioccolata e rima… - liarhogws : si chiama il mondo segreto dei pirati sta su netflix -

Ultime Notizie dalla rete : Pirati dei

Caraibi la vendetta di Salazar/ Video, su Italia 1 il film con Johnny Depp Video, il trailer del filmCaraibi la vendetta di Salazar andrà in onda nella prima serata di Italia 1 dalle ore 21 e 20 di oggi, lunedì 5 aprile . La pellicola è stata girata nel 2017 con il titolo originale di ...Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 in onda questa sera, 5 aprile 2021 ...La vera essenza dell’opera di Eiichiro Oda è la pura e semplice avventura, che caratterizza questo lungo ed entusiasmante flashback come pochissime altre sezioni, e finalmente in One Piece 968 possiam ...