Pasquetta blindata: controlli sulle gite fuori porta. Regioni: la mappa dei nuovi colori (Di lunedì 5 aprile 2021) Ultimo giorno in zona rossa totale in Italia. Sarà una Pasquetta blindata, quella di oggi 5 aprile: controlli serrati da parte delle forze dell'ordine, anche con i droni, per evitare le tradizionali gite fuori porta. Intensificate le verifiche in città, ville, giardini e sulle spiagge. Pattuglie ai caselli e sulle direttrici di uscita ed entrata delle località solitamente più gettonate. Da domani 6 aprile si ritorna ai colori regione per regione. Intanto il ministro della Salute, Speranza proroga la stretta sui viaggi all'estero fino al 30 aprile. Vaccini: 11 milioni di dosi somministrate In Italia sono state finora effettuate 11.081.612 somministrazioni di vaccini. Il dato è fornito dal "Report Vaccini Anti Covid-19" del governo ...

