Pasqua di passione in Sicilia per Diletta Leotta e Can Yaman: i dettagli (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo quasi due mesi di assenza il popolare volto di DAZN Diletta Leotta e il suo fidanzato, l'attore turco Can Yaman, tornano a postare una foto su Instagram che li ritrae insieme. Vediamo i dettagli A quasi sessanta giorni dalla famigerata foto del cavallo e a più di cinquanta da quella di San Valentino Diletta Leotta e Can Yaman tornano insieme su Instagram. In questi due mesi di silenzio mediatico, frutto di un patto d'amore tra i due fidanzati più famosi d'Italia, la coppia gossip del momento ha mantenuto un silenzio ed un riserbo davvero incredibili —>>> Ti potrebbe interessare anche Diletta Leotta e Can Yaman, la foto di San Valentino impazza sul web Il riserbo è stato talmente forte da ...

