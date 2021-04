Palermo | fermato Giuseppe Calvaruso | boss manager di Cosa Nostra

Advertising

Agenzia_Ansa : Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso paler… - MediasetTgcom24 : Mafia, Palermo: 'tradito' dal pranzo di Pasqua, fermato il boss Giuseppe Calvaruso #mafia - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano… - Rofederico3 : RT @Agenzia_Ansa: Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano… - mandolinchris : RT @Agenzia_Ansa: Il pranzo di Pasqua con la famiglia è stato fatale a Giuseppe Calvaruso, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo fermato

Le indagini condotte dai Carabinieri di, secondo le valutazioni del P. M., hanno permesso di individuare il presunto nuovo reggente del mandamento mafioso Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso, ritenuto un boss di primo piano, che gestiva ...I carabinieri del comando provinciale, nel corso dell'operazione Brevis, lo hannomentre ...dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca della Direzione Distrettuale Antimafia di. Per i ...Emerge dall'inchiesta della dda di Palermo che oggi ha portato al fermo di boss e gregari della famiglia mafiosa di Pagliarelli. Al clan sarebbe stato chiesto di individuare e punire gli autori di ...Giuseppe Calvaruso, ritenuto il successore del boss Settimo Mineo, è stato fermato dopo essere tornato a Palermo per festeggiare la Pasqua con la famiglia. Da diverso tempo si era trasferito in ...