Omofobia | spinello e catcalling | la confusione fra morale e legge

(Di lunedì 5 aprile 2021) La scorsa è stata una settimana inebriante. Si è aperta con la rivelazione, per mano di Luciano Capone sul Foglio, della prefazione a firma del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, all’esoterico libro di un collega e di un medico. Il collega si chiama Angelo Giorgianni, è giudice della corte d’appello di Messina. Il medico è Pasquale Bacco. I due sono persuasi che il Covid sia l’invenzione di un gotha paramassonico con dentro magnati ebrei, miliardari alla Bill Gates, il Vaticano deviato e altri mutanti del terzo millennio per assoggettare l’umanità a un ordine luciferino. Giorgianni è titolare di una carriera interessante, è stato sottosegretario agli Interni nel primo governo di Romano Prodi e militante di partiti talvolta più scialbi che moderati: il Rinnovamento italiano di Lamberto Dini, l’Udeur, il Ppi. Ora si è rivolto alla corte internazionale dell’Aja per avere ragione ...

Vale per l'omofobia, vale per lo spinello, e lo si invoca per il catcalling. La leggerezza sbirresca con cui trattiamo questi argomenti è tutta racchiusa dentro la settimana scorsa, e dentro una frase ...