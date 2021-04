LG, addio agli smartphone: non è più conveniente. Punta su auto elettriche e smart home (Di lunedì 5 aprile 2021) LG Electronics dice addio al mercato dei telefonini. Il gruppo coreano vuole "f ocalizzare maggiori risorse in altre aree di crescita come i componenti dei veicoli elettrici, i dispositivi connessi, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) LG Electronics diceal mercato dei telefonini. Il gruppo coreano vuole "f ocalizzare maggiori risorse in altre aree di crescita come i componenti dei veicoli elettrici, i dispositivi connessi, ...

