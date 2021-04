Lavoro, a Firenze aziende a caccia dei 25 sviluppatori informatici formati da SSATI (Di lunedì 5 aprile 2021) Oltre 70 giovani under 35 si sono candidati per partecipare al corso “Full Stack per digital transformation industriale”, organizzato dalla Scuola di Scienze aziendali e Tecnologie industriali Piero Baldesi di Firenze attraverso Mip – Murate Idea Park. Il corso, nato dalla richiesta di KME, il gruppo toscano leader nella produzione di laminati, di formare risorse specializzate in programmazione e linguaggi software, è stato offerto gratuitamente a laureati e laureandi in Informatica, e a studenti under 35. Al termine della selezione, sono stati 25 i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che dal 7 aprile inizieranno a frequentare le prime 128 ore di formazione. A settembre, dopo uno screening, solo i migliori studenti verranno selezionati per proseguire con altre 42 ore di ulteriore specializzazione. Oltre a Kme, anche ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 5 aprile 2021) Oltre 70 giovani under 35 si sono candidati per partecipare al corso “Full Stack per digital transon industriale”, organizzato dalla Scuola di Scienze aziendali e Tecnologie industriali Piero Baldesi diattraverso Mip – Murate Idea Park. Il corso, nato dalla richiesta di KME, il gruppo toscano leader nella produzione di laminati, di formare risorse specializzate in programmazione e linguaggi software, è stato offerto gratuitamente a laureati e laureandi in Inca, e a studenti under 35. Al termine della selezione, sono stati 25 i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che dal 7 aprile inizieranno a frequentare le prime 128 ore di formazione. A settembre, dopo uno screening, solo i migliori studenti verranno selezionati per proseguire con altre 42 ore di ulteriore specializzazione. Oltre a Kme, anche ...

