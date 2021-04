L’amore al tempo dei social, si scrive (ancora) con vernici e bombolette (Di lunedì 5 aprile 2021) tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Al tempo dei social, della comunicazione istantanea elettronica, L’amore sembra però trovare spessore nelle… scritte indelebili. Richieste di perdono o manifestazioni di un sentimento irrefrenabile, le parole qui acquistano un senso particolare. Che la superficie siano l’asfalto della carreggiata di via Nizza o i parapetti del lungomare di Pastena, poco importa. L’importante è che il messaggio arrivi, indelebilmente e perpetuamente, alla persona amata. Probabilmente le scritte saranno meglio visibili dall’alto del balcone di una cameretta. Di certo alcuni ragazzi d’oggi hanno ereditato dai padri una modalità di trasmissione dei sentimenti che riempie di romanticismo. E per cancellare la quale non basterà un click. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021)di lettura: < 1 minutoSalerno – Aldei, della comunicazione istantanea elettronica,sembra però trovare spessore nelle… scritte indelebili. Richieste di perdono o manifestazioni di un sentimento irrefrenabile, le parole qui acquistano un senso particolare. Che la superficie siano l’asfalto della carreggiata di via Nizza o i parapetti del lungomare di Pastena, poco importa. L’importante è che il messaggio arrivi, indelebilmente e perpetuamente, alla persona amata. Probabilmente le scritte saranno meglio visibili dall’alto del balcone di una cameretta. Di certo alcuni ragazzi d’oggi hanno ereditato dai padri una modalità di trasmissione dei sentimenti che riempie di romanticismo. E per cancellare la quale non basterà un click. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

chetempochefa : “Adesso che gli anni passano sento l’urgenza di non perdere tempo e di sbrigarmi: a incontrare gli altri, a stringe… - paolofa_2000 : RT @chetempochefa: “Adesso che gli anni passano sento l’urgenza di non perdere tempo e di sbrigarmi: a incontrare gli altri, a stringere ra… - anteprima24 : ** L'#Amore al tempo dei #Social si scrive (ancora) con vernici e bombolette ** - tuttermon : RT @chetempochefa: “Adesso che gli anni passano sento l’urgenza di non perdere tempo e di sbrigarmi: a incontrare gli altri, a stringere ra… - arique80 : RT @chetempochefa: “Adesso che gli anni passano sento l’urgenza di non perdere tempo e di sbrigarmi: a incontrare gli altri, a stringere ra… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore tempo Selvaggia Lucarelli: «I 4 anni di amore tossico che mi hanno tolto la dignità. Sono guarita e ora ne parlo» Corriere della Sera