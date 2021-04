Gianni Morandi, bruciature sul 15 per cento del corpo (Di lunedì 5 aprile 2021) Incidente domestico per Gianni Morandi. Il cantante è stato ricoverato d’urgenza per ustioni alle mani e alle gambe. BOLOGNA – Incidente domestico per Gianni Morandi. Come raccontato da La Repubblica, nel pomeriggio di giovedì 11 marzo 2021 il noto cantante è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per ustioni alle mani e alle gambe. L’artista, dopo le prime cure, è stato trasferito al centro ustionati di Cesena per ulteriori accertamenti. Fortunatamente le condizioni non preoccupano i medici Incidente domestico per Gianni Morandi Secondo le prime informazioni, il cantante stava bruciando delle sterpaglie quando, molto probabilmente, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel fuoco. Immediata la chiamata ai soccorsi che lo hanno portato all’ospedale Maggiore di Bologna per i ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) Incidente domestico per. Il cantante è stato ricoverato d’urgenza per ustioni alle mani e alle gambe. BOLOGNA – Incidente domestico per. Come raccontato da La Repubblica, nel pomeriggio di giovedì 11 marzo 2021 il noto cantante è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per ustioni alle mani e alle gambe. L’artista, dopo le prime cure, è stato trasferito al centro ustionati di Cesena per ulteriori accertamenti. Fortunatamente le condizioni non preoccupano i medici Incidente domestico perSecondo le prime informazioni, il cantante stava bruciando delle sterpaglie quando, molto probabilmente, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel fuoco. Immediata la chiamata ai soccorsi che lo hanno portato all’ospedale Maggiore di Bologna per i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gianni Morandi: 'Bruciature sul 15% del corpo, mi sedano per medicarmi'. Ancora almeno dieci giorni in ospedale, 's… - SkyTG24 : Gianni Morandi: 'Bruciature su 15% corpo, mi sedano per medicarmi' - in_quietovivere : Gianni Morandi e la sottile arte del perculare gli idioti senza sbottonarsi. - sonikmusicnet : Ora in onda: Gianni Morandi - Il mondo cambierà - radiofmfaleria : GIANNI MORANDI - Notte di ferragosto -