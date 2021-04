Enrico Brignano torna su Rai2 con la nuova stagione di “Un’ora sola vi vorrei” (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – Dopo il successo della prima stagione autunnale del 2020 e dei due speciali natalizi, torna un programma innovativo che ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico: “Un’ora sola vi vorrei”, in onda da domani (6 aprile) alle 21.20 su Rai2, per sette martedì. Un’ora di divertimento puro che Enrico Brignano, star indiscussa della comicità italiana, si è ritagliato addosso, mettendo in campo la sua capacità di rileggere il mondo con ironia, senza rinunciare all’empatia. Uno show dalla lunghezza e dalla costruzione originali, un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume che fa ridere e riflettere insieme, ma anche di musica – affidata come nella scorsa stagione ad una resident ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – Dopo il successo della primaautunnale del 2020 e dei due speciali natalizi,un programma innovativo che ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico: “vi”, in onda da domani (6 aprile) alle 21.20 su, per sette martedì.di divertimento puro che, star indiscussa della comicità italiana, si è ritagliato addosso, mettendo in campo la sua capacità di rileggere il mondo con ironia, senza rinunciare all’empatia. Uno show dalla lunghezza e dalla costruzione originali, un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume che fa ridere e riflettere insieme, ma anche di musica – affidata come nella scorsaad una resident ...

