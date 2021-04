Covid, la Gran Bretagna presto fuori dal tunnel: test e tamponi gratis a tutti (Di lunedì 5 aprile 2021) Il governo britannico offrirà da venerdì prossimo 9 aprile all’intera popolazione la possibilità di effettuare due test rapidi anti Covid alla settimana. È questa l’ultima notizia che giunge da Londra, capitale di un Paese che, fiaccato da un tragico anno 2020 per la pandemia del Covid, adesso si sta riprendendo alla Grande. Oltre 30 milioni di dosi fatte Sono oltre 30 milioni i britannici che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus. Le attività stanno cominciando, prudentemente, a riaprire. E ora, nell’ambito di un rafforzamento del piano nazionale di prevenzione anti Covid, ecco la nuova decisione del governo inglese di Sua Maestà, presieduto dall’istrionico Boris Johnson. test rapidi contro i focolai È stato il ministro della Sanità, Matt Hancok, a rendere ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 5 aprile 2021) Il governo britannico offrirà da venerdì prossimo 9 aprile all’intera popolazione la possibilità di effettuare duerapidi antialla settimana. È questa l’ultima notizia che giunge da Londra, capitale di un Paese che, fiaccato da un tragico anno 2020 per la pandemia del, adesso si sta riprendendo allade. Oltre 30 milioni di dosi fatte Sono oltre 30 milioni i britannici che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus. Le attività stanno cominciando, prudentemente, a riaprire. E ora, nell’ambito di un rafforzamento del piano nazionale di prevenzione anti, ecco la nuova decisione del governo inglese di Sua Maestà, presieduto dall’istrionico Boris Johnson.rapidi contro i focolai È stato il ministro della Sanità, Matt Hancok, a rendere ...

