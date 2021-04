Cluster Nazionale, anche Vincenzo Grifo è positivo. Siamo a 10 contagiati (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo Bonucci, Verratti e Florenzi, all’elenco dei positivi dopo gli impegni in Nazionale dei calciatori di Mancini si aggiunge un altro caso di contagio, quello di Vincenzo Grifo. E’ il Friburgo, club in cui milita il calciatore, che ne dà notizia. Ha una bassa carica virale. E’ già stato posto in quarantena. Il comunicato del club: “Per Vincenzo Grifo, al suo ritorno dalla Nazionale italiana, un altro test per Coronavirus a bassa carica virale è risultato positivo. Il giocatore si è subito messo in quarantena e non si è presentato alla partita di Mönchengladbach. Tutti gli altri test sono risultati negativi”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo Bonucci, Verratti e Florenzi, all’elenco dei positivi dopo gli impegni indei calciatori di Mancini si aggiunge un altro caso di contagio, quello di. E’ il Friburgo, club in cui milita il calciatore, che ne dà notizia. Ha una bassa carica virale. E’ già stato posto in quarantena. Il comunicato del club: “Per, al suo ritorno dallaitaliana, un altro test per Coronavirus a bassa carica virale è risultato. Il giocatore si è subito messo in quarantena e non si è presentato alla partita di Mönchengladbach. Tutti gli altri test sono risultati negativi”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Cluster Italia: dopo Bonucci e Verratti, anche Florenzi positivo al Covid di rientro dalla Nazionale - tancredipalmeri : Anche Grifo dopo Florenzi è positivo. Il cluster della Nazionale si aggiorna a 8 membri dello staff e 4 giocatori - napolista : Cluster #Nazionale, anche Vincenzo #Grifo è positivo. Siamo a 10 contagiati Il calciatore del Friburgo è stato mess… - boysan69qo : RT @tancredipalmeri: Anche Grifo dopo Florenzi è positivo. Il cluster della Nazionale si aggiorna a 8 membri dello staff e 4 giocatori - ciccionocera00s : RT @mgpg07: Lo sapete tutti che hanno tenuto tutto in silenzio (positività in nazionale) fino al termine dell'ultima partita per non perder… -