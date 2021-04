Caso Zaki | udienza terminata Difesa chiede sostituzione giudici

(Di lunedì 5 aprile 2021) I legali non sono ottimisti sulla scarcerazione di Zaky che potrebbe essere annunciata fra domani o dopodomani. Il ricercatore, attivista per i diritti umani, che a Bologna seguiva un master europeo, ...

La detenzione di, che ha 28 anni, dura dall'8 febbraio dell'anno scorso ed era stata prorogata, per l'ennesima volta, di ulteriori 45 giorni il primo marzo scorso.... ora ildi Patrick è in quella dei prolungamenti di 45 giorni. Lo studente egiziano dell'... si è detto 'molto preoccupato per quanto riferito dall'avvocata disullo stato di salute ...ora il caso di Patrick è quella dei prolungamenti di 45 giorni. Lo studente egiziano dell'università di Bologna è in un "pessimo stato psicologico", ha aggiunto Nasrallah. "Siamo molto preoccupati per ...I legali di Patrick Zaki hanno chiesto di sostituire i giudici chiamati a decidere sulla sua custodia cautelare. Intanto uno dei legali dello studente, Hoda Nasrallah, ha detto che Zaki è in un "pessi ...