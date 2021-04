Bernardeschi multato di 2 mila euro per la simulazione nel derby col Torino (Di lunedì 5 aprile 2021) Federico Bernardeschi, centrocampista della Juventus, è stato multato di 2 mila euro per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria nella partita col Torino. L’arbitro Fabbri si era subito accorto del tentativo del giocatore di guadagnare un calcio di rigore e lo aveva ammonito. Tra gli altri provvedimenti, ci sono le squalifiche di Bastoni e Brozovic (Inter), Cristante (Roma) e Pedro Pergeira (Crotone). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) Federico, centrocampista della Juventus, è statodi 2per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria nella partita col. L’arbitro Fabbri si era subito accorto del tentativo del giocatore di guadagnare un calcio di rigore e lo aveva ammonito. Tra gli altri provvedimenti, ci sono le squalifiche di Bastoni e Brozovic (Inter), Cristante (Roma) e Pedro Pergeira (Crotone). L'articolo ilNapolista.

