Atp Cagliari 2021: troppo Djere per Gaio, il serbo vince in due set ed accede al secondo turno (Di lunedì 5 aprile 2021) Tutto facile per Laslo Djere che, nel primo turno del torneo Atp di Cagliari 2021, elimina in due set 6-4 6-2 il tennista azzurro Federico Gaio. Nel primo set l’italiano parte bene, centrando il break nel secondo game, ma la reazione del serbo è immediata e il punteggio torna in parità; nel quinto gioco il numero 57 del ranking mondiale strappa nuovamente il servizio al rivale per poi imporsi 6-4. Gaio accusa il colpo e, nel secondo parziale, crolla sotto i colpo di Djere, il quale senza troppi problemi realizza un doppio break che gli consente di chiudere la contesa sul 6-4 6-2. Ora il serbo dovrà vedersela contro il vincente tra Millman e Coria. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Tutto facile per Lasloche, nel primodel torneo Atp di, elimina in due set 6-4 6-2 il tennista azzurro Federico. Nel primo set l’italiano parte bene, centrando il break nelgame, ma la reazione delè immediata e il punteggio torna in parità; nel quinto gioco il numero 57 del ranking mondiale strappa nuovamente il servizio al rivale per poi imporsi 6-4.accusa il colpo e, nelparziale, crolla sotto i colpo di, il quale senza troppi problemi realizza un doppio break che gli consente di chiudere la contesa sul 6-4 6-2. Ora ildovrà vedersela contro ilnte tra Millman e Coria. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtpCagliari 2021: troppo #Djere per #Gaio, il serbo vince in due set ed accede al secondo turno - Manu70463244 : RT @italia_pronos: #Italia_Pronos???? ATP Cagliari ??Pella @1,53 | 2U ATP Marbella ??Londero @1,67 | 2U RT + ?? si tu suis ou soutien… - RetweetPalermo : RT @GeorgeSpalluto: Nel giorno del record di Top 100 italiani, parte il #SardegnaOpen al TC Cagliari. In un anno in cui in Italia si disput… - mahmori4 : RT @lorenzofares: A proposito di best ranking del #tennis italiano ????, arriva anche quello di Giulio #Zeppieri ????, ragazzo semplice e simpa… - mahmori4 : RT @GeorgeSpalluto: Nel giorno del record di Top 100 italiani, parte il #SardegnaOpen al TC Cagliari. In un anno in cui in Italia si disput… -