Agenti e rinnovi: giocatori e club si tengono in ostaggio (Di lunedì 5 aprile 2021) “Il grande problema che oggi ha il calcio è che il costo del lavoro è sproporzionato rispetto al fatturato che si faceva e che si fa. Andare a ridurre il costo del lavoro è l’unico rimedio”. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, lo scorso novembre, aveva già indicato la strada: non c’è altra via per il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 aprile 2021) “Il grande problema che oggi ha il calcio è che il costo del lavoro è sproporzionato rispetto al fatturato che si faceva e che si fa. Andare a ridurre il costo del lavoro è l’unico rimedio”. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, lo scorso novembre, aveva già indicato la strada: non c’è altra via per il L'articolo

Agenti e rinnovi: giocatori e club si tengono in ostaggio Calcio e Finanza Maksimovic non rinnova con il Napoli, l'Inter ci pensa: la richiesta d'ingaggio del serbo che ha da tempo deciso di non rinnovare il contratto col Napoli e sembra quindi destinato a viaggiare verso la scadenza e il conseguente svincolo. Il suo agente Fali Ramadani ha ottimi rapporti con ...

Possibile rottura tra Lautaro e i suoi storici agenti: il rinnovo di contratto con l'Inter rischia di saltare? Lautaro Martinez potrebbe presto cambiare agenti. A riportare la notizia è il sito FcInternews.it secondo cui il rapporto tra il centravanti argentino dell' Inter e i suoi storici agenti Beto Yaqué e ...

