Ultimo giorno di lavoro per Guglielmo, travolto da un camion poco prima di tornare a casa (Di domenica 4 aprile 2021) Guglielmo Gava, camionista 63enne di Scorzè, è morto travolto dal tir guidato dal collega che stava facendo manovra girando verso destra (Pixabay.com)Guglielmo Gava, 63 anni, camionista di lungo corso, era a Spresiano sul camion di I.L., un collega classe ’71 di origini rumene. Per l’uomo, 63enne, era l’Ultimo giorno di lavoro. La prossima settimana avrebbe avuto un nuovo incarico come autotrasportatore e dal collega rumeno aveva avuto tutte le istruzioni riguardo al mezzo che avrebbe guidato. Intorno alle 18, non appena uscito dalla cabina per fare ritorno alla propria macchina, Gava è stato investito. Il collega girando verso destra non si è reso conto della presenza di Guglielmp e lo ha travolto. ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 aprile 2021)Gava,ista 63enne di Scorzè, è mortodal tir guidato dal collega che stava facendo manovra girando verso destra (Pixabay.com)Gava, 63 anni,ista di lungo corso, era a Spresiano suldi I.L., un collega classe ’71 di origini rumene. Per l’uomo, 63enne, era l’di. La prossima settimana avrebbe avuto un nuovo incarico come autotrasportatore e dal collega rumeno aveva avuto tutte le istruzioni riguardo al mezzo che avrebbe guidato. Intorno alle 18, non appena uscito dalla cabina per fare ritorno alla propria macchina, Gava è stato investito. Il collega girando verso destra non si è reso conto della presenza di Guglielmp e lo ha. ...

Advertising

nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - 0UTSZIDE : questa dovete comprare il libro o la versione digitale, però ve lo giuro che sarà una spesa utile. scordatevi ogni… - Antonio76516189 : RT @idaliadomina: In tanti sono entrati nel mio regno restando ammaliati dalla mia perfezione! Oggi è l’ultimo giorno per iscriversi ad Onl… - badgurlemily : RT @edoruta: 'Lucas il giorno prima di morire ha messo una foto in cui diceva che gli mancavo. Io la notte che è morto ho sognato che andav… - lovelymiyukii : Approfitto della gioia che sento per la conferma dell'anime di Stone Ocean perché tra qualche giorno si soffrirà pe… -