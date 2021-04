Travolto da una pianta | Giuseppe era cittadino emerito di San Pellegrino

(Di domenica 4 aprile 2021) È mortoda unache stava tagliando. Un incidente fatale perGhisalberti, 78enne di San, pensionato (ex dipendente Enel) che, nella mattinata di sabato 3 aprile, stava lavorando nei pressi di una baita, di sua proprietà, a Branzi, sopra il bivio verso Carona.Ghisalberti eradella cittadina termale, premiato dal Conube proprio lo scorso dicembre per la scuola di karatè che aveva fondato e che aveva portato a Sanprestigio e medaglie. La tragedia che gli è costata la vita si è consumata poco dopo mezzogiorno, in una zona montuosa del paese della Valle Brembana. Sembra che l’uomo abbia picchiato la testa nella caduta, dopo essere statoda una ...

