(Di domenica 4 aprile 2021) Nel giorno diarriva il momento di fare gliai propri cari. E, per chi è una celebrità sui social, arriva il momento di fare gliai propri. Ne ha un milione e ottocentomila, amatissimo sui social e sempre pronto a regalare un sorriso ai propri seguaci. Nello specificoha postato una propria foto con un(riteniamo, ma potrebbe essere anche la versione salata)le, di cui parleremo di seguito. A corredo, un semplice messaggio: “Festeggiare sì ma con moderazione! Buonaa tutti!!!” Moderazione necessaria, considerando le contingenze in cui ci troviamo. LEGGI ANCHE => Papa Francesco durante il Messaggio ...

Advertising

AmiciUfficiale : Sangiovanni dopo aver ricevuto i guanti di sfida incontra il prof Rudy Zerbi per confrontarsi con lui #Amici20 - trash_italiano : Blessing le inquadrature a Rudy Zerbi solo perché c'è questo ragazzo dietro di lui ?? #Amici20 - insicvri : perché mi fanno così ridere i sondaggi nelle storie di rudy zerbi - zazoomblog : Rudy Zerbi fa gli auguri di pasqua ai suoi follower con un dolce tipico del sud: lo conoscete? - #Zerbi #auguri… - Slimshadyxl : @schiaccianocii RUDY ZERBI MI STO SENTENDO MALE SKSJKS -

Ultime Notizie dalla rete : Rudy Zerbi

Da liberoquotidiano.it arisa Comincia con il piede sbagliato il Serale di Amici 2021. 'Merito', ovviamente, di Arisa e, i due giudici e insegnanti che in questa edizione stanno dando vita a siparietti sapidi e sopra le righe, spesso molto ...Amici 21,e l'imbarazzante frase rivolta ad Arisa. Maria De Filippi senza parole: 'Ma cosa…' Pubblicato il 04 - 04 - 2021 alle ore 12:49. Ultima modifica il 04 - 04 - 2021 alle ore ...Dennis Rizzi, in arte Deddy, è uno dei cantanti della scuola di Amici di Maria De Filippi, nella squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra ...04 aprile 2021 a. a. a. Comincia con il piede sbagliato il Serale di Amici 2021. O un po' più giù, perché sabato sera Zerbi si è lasciato prendere dall'ormone impazzito e ha approcciato la collega in ...