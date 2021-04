Roma, la società fa chiarezza su quanto successo in allenamento (Di domenica 4 aprile 2021) La Roma vuole evitare un nuovo caso che possa incrinare ulteriormente i rapporti all'interno dell'ambiente giallorosso. Nel corso della giornata di oggi si era diffusa la notizia di un confronto dai toni accesi tra Fonseca e i calciatori che sarebbe avvenuto a Trigoria all'indomani del deludente - per come è arrivato - pareggio per 2 a 2 contro il Sassuolo di De Zerbi.A spazzare via le nubi cariche di tempesta sopra Trigoria ci ha pensato la società, con una nota rilasciata all'Ansa: "La Roma smentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti i calciatori giallorossi, l'allenatore Fonseca e il GM Tiago Pinto. Nessuna discussione prima della seduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) Lavuole evitare un nuovo caso che possa incrinare ulteriormente i rapporti all'interno dell'ambiente giallorosso. Nel corso della giornata di oggi si era diffusa la notizia di un confronto dai toni accesi tra Fonseca e i calciatori che sarebbe avvenuto a Trigoria all'indomani del deludente - per come è arrivato - pareggio per 2 a 2 contro il Sassuolo di De Zerbi.A spazzare via le nubi cariche di tempesta sopra Trigoria ci ha pensato la, con una nota rilasciata all'Ansa: "Lasmentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti i calciatori giallorossi, l'allenatore Fonseca e il GM Tiago Pinto. Nessuna discussione prima della seduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel ...

Advertising

CarloCalenda : Uno dei problemi che abbiamo a Roma e in Italia è la confusione di questi due piani. Spesso più che interessarci de… - capuanogio : I debiti netti delle società di #SerieA come emersi dall'inchiesta della #gds: #Inter 630,1 milioni di euro #Roma… - Pask927 : @AliprandiJacopo @Alessandroasr17 @Guss @snapdanc @pettidacciaio @PFonsecaCoach Ciao, certo ho letto ma non serve l… - ItaSportPress : Roma, la società fa chiarezza su quanto successo in allenamento - - rickyrich91 : @TutelaMagliaNA Il potenziale lo può sfruttare una società con la giusta mentalità imprenditoriale, qua stiamo anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma società Roma, tifosi e club irritati con Bruno Peres: cos'è successo post Sassuolo ...belli di Roma. 'Il sorriso non ce la toglie nessuno', hanno detto entrambi. Di certo oggi a Trigoria il sorriso lo avevano davvero in pochi'. Un comportamento che non è andato giù a tifosi e società.

Mercato Inter, il piano per arrivare a Teun Koopmeiners L'interesse di alcune società italiane per il centrocampista dell' AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners , comincia a farsi serio. Le squadre più interessate all'olandese sono Roma e Inter che, questa estate, si daranno battaglia ...

VIDEO - L'impegno di Roma Cares nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo Il Romanista ...belli di. 'Il sorriso non ce la toglie nessuno', hanno detto entrambi. Di certo oggi a Trigoria il sorriso lo avevano davvero in pochi'. Un comportamento che non è andato giù a tifosi eL'interesse di alcuneitaliane per il centrocampista dell' AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners , comincia a farsi serio. Le squadre più interessate all'olandese sonoe Inter che, questa estate, si daranno battaglia ...