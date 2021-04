Nuovi prezzi per il fuoristrada compatto Suzuki Jimny Pro (Di domenica 4 aprile 2021) Da oggi entra nel listino di Suzuki Italia la versione Pro di Jimny, l’iconico fuoristrada compatto della Casa di Hamamatsu. La versione Pro presenta la configurazione autocarro con due posti e un ampio vano di carico posteriore separato dall’abitacolo da una rete divisoria. Jimny Pro ripropone lo spirito originario dei suoi predecessori che, grazie al peso ridotto, l’elevata agilità e la trazione integrale garantiscono da oltre cinquant’anni una mobilità straordinaria anche nelle condizioni più sfidanti. Con l’evoluzione nel tempo di queste caratteristiche in chiave moderna, Jimny Pro si adatta a qualsiasi impiego professionale ed è pronto ad accompagnare su ogni terreno gli appassionati di fuoristrada così come gli amanti degli sport all’aria ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Da oggi entra nel listino diItalia la versione Pro di, l’iconicodella Casa di Hamamatsu. La versione Pro presenta la configurazione autocarro con due posti e un ampio vano di carico posteriore separato dall’abitacolo da una rete divisoria.Pro ripropone lo spirito originario dei suoi predecessori che, grazie al peso ridotto, l’elevata agilità e la trazione integrale garantiscono da oltre cinquant’anni una mobilità straordinaria anche nelle condizioni più sfidanti. Con l’evoluzione nel tempo di queste caratteristiche in chiave moderna,Pro si adatta a qualsiasi impiego professionale ed è pronto ad accompagnare su ogni terreno gli appassionati dicosì come gli amanti degli sport all’aria ...

