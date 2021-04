Nota travel blogger si suicida: aveva solo 28 anni (Di domenica 4 aprile 2021) Si è tolta la vita a 28 anni, Lee MacMillan, una Nota travel blogger proprietaria del profilo Life With Lee. La giovane aveva raggiunto la notorietà con i suoi viaggi su un furgone. I suoi cari scrivono un messaggio: “Se possiamo fare una cosa per Lee ora, nel mezzo di questa perdita che schiaccia l’anima, è diffondere il messaggio che la salute mentale è reale quanto la salute fisica e che la malattia può colpire chiunque, non importa quanto improbabile possa sembrare. Va bene non stare bene, va bene chiedere aiuto, è assolutamente necessario chiedere aiuto “. La ragazza, come dicono i parenti, non aveva mai nascosto la sua battaglia e che riceveva aiuto da professionisti, dalla famiglia e dagli amici. Anche il suo ex fidanzato e l’attuale hanno rivolto a Lee dolcissime ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 4 aprile 2021) Si è tolta la vita a 28, Lee MacMillan, unaproprietaria del profilo Life With Lee. La giovaneraggiunto la notorietà con i suoi viaggi su un furgone. I suoi cari scrivono un messaggio: “Se possiamo fare una cosa per Lee ora, nel mezzo di questa perdita che schiaccia l’anima, è diffondere il messaggio che la salute mentale è reale quanto la salute fisica e che la malattia può colpire chiunque, non importa quanto improbabile possa sembrare. Va bene non stare bene, va bene chiedere aiuto, è assolutamente necessario chiedere aiuto “. La ragazza, come dicono i parenti, nonmai nascosto la sua battaglia e che riceveva aiuto da professionisti, dalla famiglia e dagli amici. Anche il suo ex fidanzato e l’attuale hanno rivolto a Lee dolcissime ...

