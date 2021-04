MotoGP, GP Doha Losail 2021: risultati e classifica tempi warm up, Zarco il più veloce (Di domenica 4 aprile 2021) Il francese della Ducati Johann Zarco fa registrare il miglior crono nel warm up del Gran Premio di Doha di MotoGP 2021 sul circuito di Losail, precedendo il connazionale Fabio Quartararo e la Yamaha di Maverick Vinales. Il migliore degli italiani è Franco Morbidelli che si piazza al quarto posto, mentre il poleman Jorge Martin è quinto, seguito da Francesco Bagnaia. Solo ventunesimo tempo per Valentino Rossi. Ora l’appuntamento è alle ore 19:00 per il via di una gara che si preannuncia scoppiettante. LA classifica tempi DEL warm UP 1 5 J. Zarco 1:54.482 2 20 F. QUARTARARO +0.094 3 12 M. VIÑALES +0.1934 21 F. MORBIDELLI +0.378 5 89 J. MARTIN +0.4726 63 F. BAGNAIA +0.480 7 36 J. MIR +0.496 8 41 A. ESPARGARO +0.537 9 42 ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Il francese della Ducati Johannfa registrare il miglior crono nelup del Gran Premio didisul circuito di, precedendo il connazionale Fabio Quartararo e la Yamaha di Maverick Vinales. Il migliore degli italiani è Franco Morbidelli che si piazza al quarto posto, mentre il poleman Jorge Martin è quinto, seguito da Francesco Bagnaia. Solo ventunesimo tempo per Valentino Rossi. Ora l’appuntamento è alle ore 19:00 per il via di una gara che si preannuncia scoppiettante. LADELUP 1 5 J.1:54.482 2 20 F. QUARTARARO +0.094 3 12 M. VIÑALES +0.1934 21 F. MORBIDELLI +0.378 5 89 J. MARTIN +0.4726 63 F. BAGNAIA +0.480 7 36 J. MIR +0.496 8 41 A. ESPARGARO +0.537 9 42 ...

