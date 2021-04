MotoGP Doha | Miller sul contatto con Mir | ' Ho protetto la traiettoria'

(Di domenica 4 aprile 2021) Così come lo scorso fine settimana, anche questo secondo Gran Premio stagionale da pilota ufficiale Ducati si è rivelato complicato per Jack, che ha chiuso ancora una volta al nono posto dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Doha

, gli scatti più belli della seconda gara in Qatar E quali sono stati gli altri Gran Premi più combattuti e serrati di sempre? Ecco qui la classifica: 1. 2021 Gran Premio di(8'928 ...Andrea Dovizioso l'ospite di 'Incarenati', il podcast della Gazzetta dello Sport sullacondotto da Paolo Ianieri e Zoran Filicic, in onda da domani su gazzetta.it, su Spotify e Spreaker . Una puntata nella quale l'ex pilota della Ducati ha analizzato quanto visto nelle due gare ...Di seguito le versioni dei due piloti, ovviamente antitetiche tra loro. Nervi tesi tra Joan Mir e Jack Miller all’interno del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP. Io ...in modo da risolvere il problema di sindrome comportamentale che lo ha afflitto anche domenica scorsa in occasione del GP di Doha, seconda tappa del Mondiale MotoGP. L’australiano si è affidato alle ...