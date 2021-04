Lorenzo Lucca | l’enfant prodige della Serie C | 20 anni e già 13 gol in stagione

(Di domenica 4 aprile 2021) InC c’è un giovane attaccante che si sta mettendo, partita dopo partia e gol dopo gol, sotto i riflettori al suo primo campionato tra i professionisti. Si tratta di, punta del Palermo classe 2000 che è arrivato già a quota 13 gol incon 26 presenze all’attivo. A soli 20è il giocatore,sua età, a realizzare più gol in tutta laC. Nel Girone C è dietro soltanto al duoTernana da record Partipilo e Falletti a quota 16. Ma la classifica capocannonieri è alla portata del piccolo gigante di 2,01 metri che ieri ha realizzato la sua prima tripletta tra i professionisti contro la Casertana. Foto: Twitter ufficiale Palermo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ci penserà ancora a segnare il gol che decide la partita nei minuti di recupero della prima metà di gioco, dato che nel secondo tempo i rosa calano leggermente e rischiano di combinarla grossa ...Non conterà soltanto la classifica in vista dei playoff. Non sarà solo il buon piazzamento nel girone ad essere determinante ...Ben cinque reti nella prima sfida del trentaquattresimo turno: il Palermo vince lo scontro diretto sul campo della Casertana. Nel primo tempo uno scatenato Lorenzo Lucca indirizza il match con una dop ...