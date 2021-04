LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: cinque uomini prendono il sopravvento (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL Giro delle Fiandre 10.44 Due corridori si sono lanciati all’inseguimento dei cinque al comando: si tratta di Nils Eekhoff (Team DSM) e Yevgeniy Gidich (Astana Pro Team). 10.42 Ancora una volta in fuga lo svizzero Bissegger, già protagonista domenica scorsa alla Gand-Wevelgem. L’elvetico è partito bene quest’anno vincendo una cronometro alla Parigi-Nizza e giungendo secondo dietro a Filippo Ganna all’UAE Tour sempre contro il tempo. 10.40 Questa la composizione del drappello al comando: Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), Jelle Wallays (Cofidis), Mathias Norsgaard (Movistar), Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwls Sauces), Fabio Van Den Bossche (Sport ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL10.44 Due corridori si sono lanciati all’inseguimento deial comando: si tratta di Nils Eekhoff (Team DSM) e Yevgeniy Gidich (Astana Pro Team). 10.42 Ancora una volta in fuga lo svizzero Bissegger, già protagonista domenica scorsa alla Gand-Wevelgem. L’elvetico è partito bene quest’anno vincendo una cronometro alla Parigi-Nizza e giungendo secondo dietro a Filippo Ganna all’UAE Tour sempre contro il tempo. 10.40 Questa la composizione del drappello al comando: Stefan Bissegger (EF Education-Nippo), Jelle Wallays (Cofidis), Mathias Norsgaard (Movistar), Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwls Sauces), Fabio Van Den Bossche (Sport ...

