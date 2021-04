Le 5 domande ancora senza risposta sulle origini della pandemia di Covid (Di domenica 4 aprile 2021) Un paio di mesi fa l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha mandato un team di esperti sul campo, a Wuhan, in Cina, per raccogliere dati e informazioni sulla pandemia di Covid-19. L’obiettivo dell’agenzia con sede a Ginevra era uno: fare chiarezza, una volta per tutte, in merito alle origini del Sars-CoV-2. Adesso, a distanza di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 4 aprile 2021) Un paio di mesi fa l’Organizzazione MondialeSanità (Oms) ha mandato un team di esperti sul campo, a Wuhan, in Cina, per raccogliere dati e informazioni sulladi-19. L’obiettivo dell’agenzia con sede a Ginevra era uno: fare chiarezza, una volta per tutte, in merito alledel Sars-CoV-2. Adesso, a distanza di InsideOver.

Advertising

LiaQuartapelle : Sparisce il sito della associazione Lombardia-Russia di Savoini. Ma le domande sui rapporti Lega-Russia restano an… - Gio20624407 : Breve storia triste Giulia fa un'intervista e risponde a domande che le vengono rivolte parlando di Tz (in modo car… - RagnarKimi : @ricpuglisi Ma dopo un anno di pandemia ancora si leggono ste domande. Roba da pazzi. - Ferrara95981769 : @Maraia91635029 @_crazyandsweet Chissa come mai tom ancora non a fatto nessuna foto con oppin e non a fatto vedere… - reese_86 : @borraccino_ Aggiungo inoltre che i talk Covid di Domenica In sono gestiti ancora come se fossimo a Marzo 2020 con… -