La regina Elisabetta e la Royal Family a Pasqua. Ecco cosa faranno (Di domenica 4 aprile 2021) La regina Elisabetta a cavallo nel Berkshire guarda le foto Lo scorso anno, la regina Elisabetta aveva deciso di fare una cosa mai fatta prima in occasione della Pasqua: aveva registrato un messaggio per aiutare i suoi sudditi a superare la crisi pandemica che imperversava ormai da settimane. Ma quest’anno, la sovrana ha deciso di starsene zitta. E di tenersi lontana da luoghi pubblici: come già fatto nell’aprile 2020, non si recherà neppure nella Cappella di San Giorgio a Windsor, in cui era solita recarsi ogni anno, ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 aprile 2021) Laa cavallo nel Berkshire guarda le foto Lo scorso anno, laaveva deciso di fare unamai fatta prima in occasione della: aveva registrato un messaggio per aiutare i suoi sudditi a superare la crisi pandemica che imperversava ormai da settimane. Ma quest’anno, la sovrana ha deciso di starsene zitta. E di tenersi lontana da luoghi pubblici: come già fatto nell’aprile 2020, non si recherà neppure nella Cappella di San Giorgio a Windsor, in cui era solita recarsi ogni anno, ...

multixedit1 : @hotdogfelpato sese e io sono la regina elisabetta - Sara95142364 : @acetabuIaria se giulia è raccomandata, rosa che non ha talento cos'è? la regina elisabetta e martina? - DEFENC3LESS_ : @icarvsfvlls MA IO NON AMERÒ MAI NESSUNX COME AMO LOUIS PUOI ANCHE ESSERE LA REGINA ELISABETTA, MA VATTENE A FANCULO IO AMO LOUIS - immary19803931 : RT @cazzonesobro: e io sono la regina elisabetta #Amici20 - G_Horus : @Donata1406 Leggenda del mare: Si racconta che nel 1560 la regina Elisabetta I d'Inghilterra incaricò un funzionar… -