Jannik Sinner in finale al Masters 1000 Miami 2021: data, orario e avversario (Di domenica 4 aprile 2021) Jannik Sinner ha sconfitto Roberto Bautista Agut, aggiudicandosi la possibilità di giocare la finale del Masters 1000 di Miami 2021. Lo straordinario traguardo del giovanissimo azzurro potrà essere ulteriormente migliorato all'ultimo atto del torneo, evento atteso e storico per il movimento tennistico italiano. Sinner difatti affronterà Hubert Hurkacz, protagonista della seconda semifinale in programma e fautore dell'eliminazione di Andrey Rublev. La finale andrà in scena domenica 4 aprile, a partire dalle ore 19.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204), con Sky Go a fungere da supporto streaming. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e ...

