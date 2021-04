Il Segreto, trama 4 aprile: Raimundo sconvolge la sua famiglia (Di domenica 4 aprile 2021) Torna il consueto appuntamento con Il Segreto che nel giorno di Pasqua allieterà il pubblico di Canale 5 con una puntata sensazionale, come rivela la trama della soap opera ideata da Aurora Guerra di oggi, domenica 4 aprile. Innanzitutto, l'attenzione si focalizzerà ancora su Manuela, che di recente, dopo un duro litigio con donna Begona, è stata spinta giù dalle scale della Villa dalla moglie di don Ignacio, convinta finalmente di averla uccisa. Invece, la governante di casa Solozabal si è risvegliata, ma non ha detto a nessuno la verità sul suo incidente spiegando a tutti di non ricordare come sia caduta. Tuttavia, la donna fingerà soltanto di aver perso memoria di quegli istanti dal momento che, quando riceverà la visita di Encarnacion, le confesserà la verità, ossia che lei ricorda con precisione cosa è successo e che è stata ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 aprile 2021) Torna il consueto appuntamento con Ilche nel giorno di Pasqua allieterà il pubblico di Canale 5 con una puntata sensazionale, come rivela ladella soap opera ideata da Aurora Guerra di oggi, domenica 4. Innanzitutto, l'attenzione si focalizzerà ancora su Manuela, che di recente, dopo un duro litigio con donna Begona, è stata spinta giù dalle scale della Villa dalla moglie di don Ignacio, convinta finalmente di averla uccisa. Invece, la governante di casa Solozabal si è risvegliata, ma non ha detto a nessuno la verità sul suo incidente spiegando a tutti di non ricordare come sia caduta. Tuttavia, la donna fingerà soltanto di aver perso memoria di quegli istanti dal momento che, quando riceverà la visita di Encarnacion, le confesserà la verità, ossia che lei ricorda con precisione cosa è successo e che è stata ...

Il Segreto, anticipazioni 4 aprile: una richiesta sconvolgente Il Segreto, trama 4 aprile: Raimundo chiede a Francisca di ucciderlo e la sconvolge Pablo e Carolina , vista la reazione dei genitori che hanno vietato loro di sposarsi almeno per il momento, ...

Il Segreto, la trama dell’11 aprile 2021 Tv Sorrisi e Canzoni Trame. Il trionfo dei vichinghi (e di Luna Rossa) su un filo di lana L'equipaggio dell'imbarcazione dell'America's Cup indossa giacche realizzate con lana merinos. Ma centinaia di anni prima di loro, i guerrieri ...

Il Segreto, anticipazioni spagnole sul finale: Francisca muore, Marta fugge via con Adolfo La soap opera Il Segreto si avvia verso il gran finale di sempre. Le anticipazioni spagnole riguardanti le ultime puntate che andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità ...

