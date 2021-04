I numeri in chiaro Pregliasco | «Decessi in calo del 5% su base settimanale La curva dei contagi? Determinanti le vaccinazioni ad aprile»

(Di domenica 4 aprile 2021) In Italia sono 18.025 i nuovi casi di positività da Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore. Il dato assoluto sui, secondo il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, scende rispetto a ieri (quando erano stati 21.261). Sale però il tasso di positività, dal 5,9% al 7,1%. Quanto ai, le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 326. Il totale da inizio pandemia sale così a 111.030. L’andamento dellaepidemiologica Come per tutti i giorni festivi «notiamo una diminuzione dei casi registrati», spiega a Open il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, Fabrizio. «Però vediamo che i dati più concreti, come quello relativo ai, registrano undel 5% sulla settimana. Sono dati che spero possano ...

Advertising

Mov5Stelle : OLTRE UN MILIARDO DI EURO DI LAVORI E OLTRE 10.000 CANTIERI GRAZIE AL SUPERBONUS 110% Il #Superbonus al 110% conti… - DottorStrowman2 : @emmeemme__ Io 502 su 502, i numeri parlano chiaro - johnwxsherlock : @HoUnNomeCorto @fassevan Io questo quadro horror ce l'ho avuto chiaro sin dal primo serale,anche a livello di numer… - Luciolefty : @Roger85674604 @DrDrieu @_realmiche @robersperanza Guarda che il mio pensiero è chiaro, sei un povero complottista… - GiorgioAnnesi : @Fedez guarda i numeri sulla Lombardia, di cosa parliamo. I numeri parlano sempre chiaro. Comunque aspetto le diret… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri chiaro

Open

... dopo l'eliminazione del connazionale Medvedev ,era ilfavorito per il titolo. Adesso invece ... RISULTATI ELa diretta di Sinner Hurkacz può essere un grande momento per il tennis ..."Domani, lunedì di Pasquetta, non saranno possibili le gite tradizionali " ha detto in conclusione " Siamo tutti stanchi ma iparlano: dobbiamo mettere in sicurezza ancora almeno i ...Non è ancora chiaro se la lunghezza del capitolo in questione sarà la stessa dei precedenti o meno. Tornando all'anime, vi ricordiamo che lo scorso 16 marzo TMS Entertainment ha pubblicato l'ultimo ...LECCE - Pasqua di lavoro per il Lecce di Eugenio Corini, atteso domani pomeriggio dalla sfida di campionato sul campo del Pisa. Un Lecce lanciatissimo verso la vetta della classifica grazie ad uno str ...