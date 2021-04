Giro delle Fiandre 2021, Wout van Aert: “Crollato sul Kwaremont. Mi sono mancate le gambe” (Di domenica 4 aprile 2021) Wout van Aert si è dovuto accontentare del sesto posto nel Giro delle Fiandre 2021. Il belga è rimasto insieme a Mathieu van der Poel e Kasper Asgreen, ma poi si è piantato sul Vecchio Kwaremont quando l’olandese ha attaccato e ha dovuto alzare bandiera bianca. Successivamente è andato in apnea e si è fatto riprendere dagli immediati inseguitori, restando fuori dalla top-5. Uno dei grandi favoriti della vigilia, secondo l’anno scorso, non è riuscito a piazzare il suo guizzo. L’alfiere della Jumbo Visma ha poi dichiarato ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Ero al limite e oggi non sentivo le sensazioni che avrei voluto. Ho cercato di resistere il più a lungo possibile ma l’ultimo passaggio sul Kwaremont è stato il momento in cui sono ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021)vansi è dovuto accontentare del sesto posto nel. Il belga è rimasto insieme a Mathieu van der Poel e Kasper Asgreen, ma poi si è piantato sul Vecchioquando l’olandese ha attaccato e ha dovuto alzare bandiera bianca. Successivamente è andato in apnea e si è fatto riprendere dagli immediati inseguitori, restando fuori dalla top-5. Uno dei grandi favoriti della vigilia, secondo l’anno scorso, non è riuscito a piazzare il suo guizzo. L’alfiere della Jumbo Visma ha poi dichiarato ai microfoni di Spazio Ciclismo: “Ero al limite e oggi non sentivo le sensazioni che avrei voluto. Ho cercato di resistere il più a lungo possibile ma l’ultimo passaggio sulè stato il momento in cui...

