Flash News di Domenica 4 Aprile 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Le misure anti Covid hanno condizionato anche i riti di Pasqua. Questa mattina pochi presenti in piazza San Pietro, alla Messa celebrata da Papa Francesco. Niente omelia ma un minuto di silenzio e riflessione. Il Pontefice ha esortato i fedeli a non perdere la speranza. "Non disperare nel buio della pandemia, ricominciare è possibile", ha detto; Una Pasqua ancora una volta in rosso in tutta Italia per il secondo anno consecutivo, da nord a sud pochissimi gli spostamenti consentiti. Ovunque controlli intensificati. Nonostante la zona rossa è possibile andare a trovare parenti o amici, una volta al giorno e in massimo 2 persone, oltre ai minori di 14 anni conviventi. Possibile anche fare passeggiate vicino casa, sarà così anche domani, giorno di Pasquetta; Calano i contagi in Italia: 21.261 in 24 ore e cala la pressione sui reparti ospedalieri. Ma le terapie intensive 10 posti letto ...

