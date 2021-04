Enrico Papi, curiosità e vita privata del conduttore di “Name that tune” (Di domenica 4 aprile 2021) Enrico Papi, noto conduttore tv di programmi di successo come “Sarabanda”, “Italia’s Got Talent “e l’ultimo “Name that tune” che ritorna con la seconda edizione a partire da mercoledì 7 aprile, oggi sarà tra gli ospiti della puntata pasquale di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nato a Roma nel 1965, frequenta il liceo classico per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. Interrompe gli studi per portarli a termine in un secondo momento e nel contempo studia pianforte e canto. Debutta sul palco come cabarettista, aprendo concerti di Fiorella Mannoia, Ivan Graziani e Nino D’Angelo: durante queste esibizioni viene notato da Giancarlo Magalli che lo sceglie come autore di candid camera nello show “Fantastico Bis” Enrico Papi, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021), nototv di programmi di successo come “Sarabanda”, “Italia’s Got Talent “e l’ultimo “” che ritorna con la seconda edizione a partire da mercoledì 7 aprile, oggi sarà tra gli ospiti della puntata pasquale di “Domenica In” a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nato a Roma nel 1965, frequenta il liceo classico per poi iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. Interrompe gli studi per portarli a termine in un secondo momento e nel contempo studia pianforte e canto. Debutta sul palco come cabarettista, aprendo concerti di Fiorella Mannoia, Ivan Graziani e Nino D’Angelo: durante queste esibizioni viene notato da Giancarlo Magalli che lo sceglie come autore di candid camera nello show “Fantastico Bis”, il ...

