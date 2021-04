“Cosa ha fatto prima di gettarsi nel fiume”. Mattia Fogarin, lo rivela l’autopsia sul corpo del 21enne (Di domenica 4 aprile 2021) C’è una svolta sulla morte di Mattia Fogarin, il 21enne di Padova ritrovato giovedì mattina nelle acque del fiume Bacchiglione. Finalmente pubblicato l’esito dell’autopsia sul corpo del giovane. Secondo l’esame autoptico si tratterebbe di suicidio. È stato trovato con un taglio alla gola e l’ipotesi più accreditata è che abbia provato prima a ferirsi e successivamente si sia lanciato nel fiume. Fogarin era tornato a casa la sera di domenica 21 marzo e aveva detto ai genitori che aveva combinato qualCosa di irreparabile. prima di andare via e di far perdere le proprie tracce aveva preso un coltello da cucina. Al momento non ci sono sospetti che qualcuno abbia aggredito in alcun modo il ragazzo.



