Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Lunedi 5 Aprile 2021 (Di lunedì 5 aprile 2021) Ariete il primo lunedì del mese di Aprile aprirà le porte ad una settimana decisamente buona e serena. Cancro in questa giornata di inizio mese la Luna sarà in opposizione e dovrete dunque gestire emozioni non troppo semplici. Bilancia con i colleghi sarà opportuno spiegarsi al meglio o potrebbero nascere delle incomprensioni. Ecco le previsioni Leggi su periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Ariete il primo lunedì del mese diaprirà le porte ad una settimana decisamente buona e serena. Cancro in questa giornata di inizio mese la Luna sarà in opposizione e dovrete dunque gestire emozioni non troppo semplici. Bilancia con i colleghi sarà opportuno spiegarsi al meglio o potrebbero nascere delle incomprensioni. Ecco le previsioni

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dicono Lombardia in zona arancione? C'è una data. L'avviso di Bertolaso sui vaccini Lo dicono i dati. L'Rt, l'indice di contagio, è in discesa a 0.89 e a far sperare è soprattutto il ... consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, spiega che cosa devono fare gli over 80 ...

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sposi: l'indiscrezione sul matrimonio Mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell'arrivo (tra 3 mesi) ... Sarà vero? In attesa di capire se prima o dopo il parto una cosa è certa: Belen e Antonino si ...

Vaccino, come cambia il piano con l'arrivo delle nuove dosi: obiettivo 500mila fiale al giorno Serve un raddoppio. Di cosa? Delle iniezioni giornaliere di vaccino per agguantare un giro di boa che sarebbe davvero una svolta. Se passassimo dall'attuale media di 250mila ...

