**Calcio: Serie A, Torino-Juventus 2-2, Chiesa e Cr7 rispondono a Sanabria**

Torino, 3 apr. (Adnkronos) – Altro mezzo passo falso della Juventus. Dopo il clamoroso scivolone con il Benevento la squadra di Pirlo pareggia 2-2 il derby con il Torino con i gol di Chiesa e Ronaldo che rispondono alla doppietta di Sanabria. I bianconeri si portano a 56 punti al quarto posto insieme al Napoli e dietro all'Atalanta e alle due milanesi, mentre il Torino di Nicola sale a 24 a +2 sul Cagliari terzultimo. Per l'occasione Pirlo, oltre allo squalificato Buffon, e a Demiral e Bonucci, positivi al Covid, rinuncia anche a Dybala, McKennie e Arthur, esclusi per motivi disciplinari e rilancia Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni in difesa e Chiellini accanto a de Ligt con Danilo a centrocampo con Bentancur. Sul fronte opposto Nicola perde per infortunio Lyanco e inserisce ...

