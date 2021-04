Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 3 aprile 2021

Advertising

MaurizioAlbiati : 5.700.000 spettatori, 27% di share #Amici20 avanti così, bravi @LCuccarini?????? - SuperGuidaTV : Ascolti tv di ieri sera, boom per Amici #ascoltitv #Amici20 #Amici #amici21 #amici2021 #auditel #mariadefilippi - CorriereCitta : #Ascoltitv sabato 3 aprile 2021: Una serata tra amici, il Serale di Amici, Bigfoot Junior, dati Auditel e share - thisisacasino : letteralmente terrorizzata di scoprire i dati degli ascolti domani mattina perché questi potrebbero fare uno share… - Marcell13650599 : @matteosalvinimi Salvini parliamoci chiaro è evidente che se nessuna regione ad aprile diventa gialla , con i dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Christian De Sica deve incassare un duro colpo. Glidi ieri sera del suo programma sono da dimenticare. Dopo ieri Christian De Sica deve ... Iparlano chiaro. Lo show a raggiunto solo il 9,...Chi vincerà questa 20esima edizione? Scopriamo tutti ia seguire.serale Amici 2021: terza puntata 3 aprile Canale 5 Amici 20 " Il serale : 5.754.000 telespettatori (share 27,4%). Rai 1 ...Quante importanti battaglie». Dante Fazzini si è sempre battuto per la sua città, armato di personalità e determinazione, tanto che alle ultime elezioni comunali si era candidato con la lista ‘Ascolto ...Ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 3 aprile 2021, in prima serata su Rai1, vedono Christian De Sica cantare, ballare, recitare e, in una parola, gigioneggiare in Una serata tra amici, con ...