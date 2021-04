Arbitro Irrati e il mancato rosso a Cristiano Ronaldo per scontro con Cragno: “Al Var valutazione da campo” (Di domenica 4 aprile 2021) Intervenuto alla Domenica Sportiva su Rai Due, l'Arbitro Massimiliano Irrati ha parlato di diversi temi importanti del calcio nostrano tornando anche su una decisione che aveva destato tante polemiche: la mancata espulsione di Cristiano Ronaldo in occasione del contatto col portiere del Cagliari Alessio Cragno nel match della Sardegna Arena.LE PAROLE DELL'AGENTE DI Cragno DOPO L'EPISODIOIl direttore di gara ha espresso la sua visione dei fatti: "È stata fatta una valutazione sul campo da parte dell'Arbitro anche dalla reazione dei calciatori, nessuno aveva protestato perché lo scontro era stato percepito come un contrasto di gioco", ha detto Irrati. "È chiaro che poi se ci si sofferma sull'immagine ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) Intervenuto alla Domenica Sportiva su Rai Due, l'Massimilianoha parlato di diversi temi importanti del calcio nostrano tornando anche su una decisione che aveva destato tante polemiche: la mancata espulsione diin occasione del contatto col portiere del Cagliari Alessionel match della Sardegna Arena.LE PAROLE DELL'AGENTE DIDOPO L'EPISODIOIl direttore di gara ha espresso la sua visione dei fatti: "È stata fatta unasulda parte dell'anche dalla reazione dei calciatori, nessuno aveva protestato perché loera stato percepito come un contrasto di gioco", ha detto. "È chiaro che poi se ci si sofferma sull'immagine ...

Advertising

ItaSportPress : Arbitro Irrati e il mancato rosso a Cristiano Ronaldo per scontro con Cragno: 'Al Var valutazione da campo' -… - Mediagol : #SerieA, l'arbitro Irrati spiega: 'VAR un vantaggio, ma troviamo ancora delle difficoltà' - pinosigno5 : @LucaMarelli72 Non errore grave per il quale puó intervenire la VAR e l'arbitro era sul pezzo, ma se sia Pieri che… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DS - L'arbitro Irrati: 'VAR a chiamata in Serie A? Lo si sta prendendo in considerazione' - gianni1926forev : #Mazzoleni che per un minuto richiama l arbitro Pasqua in #milannapoli per un presunto fallo di Baka su Hernandez,… -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitro Irrati Speziamania: Giuda, Tafazzi e quella casualità dal cielo ...stesso Irrati alla Domenica Sportiva, nel nuovo solco voluto dal capo dell'Aia Trentalange, alla domanda esplicita di Jacopo Volpi non ha potuto far altro che convenire col moviolista ed ex arbitro ...

Risposta Irrati su mancato rosso a Cr7 scatena la polemica Al VAR c'è comunque un arbitro che credo abbia fatto una valutazione più da campo che da televisione o da VAR e per questo ha deciso di sottoscrivere la decisione dell'arbitro'. Irrati favorevole al ...

Prosegue la linea della trasparenza: stasera l'arbitro Irrati ospite alla 'Domenica Sportiva' TUTTO mercato WEB Irrati: 'Giocatori in sala Var e chiamate degli allenatori, perché no?' Dopo Daniele Orsato, Massimiliano Irrati è il secondo arbitro a intervenire alla "Domenica Sportiva": "Il Var a chiamata ci può stare, è stato già preso in considerazione. Ci possono essere criticità ...

Speziamania: Giuda, Tafazzi e quella casualità dal cielo Ma che rigore è? Se lo sono chiesti e se lo stanno tuttora chiedendo in tanti. Perché Marchizza tocca la palla con il gomito senza nemmeno guardare, ...

...stessoalla Domenica Sportiva, nel nuovo solco voluto dal capo dell'Aia Trentalange, alla domanda esplicita di Jacopo Volpi non ha potuto far altro che convenire col moviolista ed ex...Al VAR c'è comunque unche credo abbia fatto una valutazione più da campo che da televisione o da VAR e per questo ha deciso di sottoscrivere la decisione dell''.favorevole al ...Dopo Daniele Orsato, Massimiliano Irrati è il secondo arbitro a intervenire alla "Domenica Sportiva": "Il Var a chiamata ci può stare, è stato già preso in considerazione. Ci possono essere criticità ...Ma che rigore è? Se lo sono chiesti e se lo stanno tuttora chiedendo in tanti. Perché Marchizza tocca la palla con il gomito senza nemmeno guardare, ...