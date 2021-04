Vanessa Incontrada, confessa il suo desiderio: il video svela tutto (Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vanessa Incontrada non perde la speranza. La voglia di ripartire, la positività, la gioia della libertà racchiusa in un video Vanessa Incontrada resta sempre una delle conduttrici più stimate ed apprezzate dal pubblico. La sua giovialità e la sua solarità sono contagiose. La presentatrice spagnola, in questi momenti così difficili a causa delle restrizioni per via Leggi su youmovies (Di sabato 3 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non perde la speranza. La voglia di ripartire, la positività, la gioia della libertà racchiusa in unresta sempre una delle conduttrici più stimate ed apprezzate dal pubblico. La sua giovialità e la sua solarità sono contagiose. La presentatrice spagnola, in questi momenti così difficili a causa delle restrizioni per via

Advertising

undercanyxnmoon : RT @itslidiat: e per rimpiangere Vanessa 'Caliente, Fuego' Incontrada e la Bertè che, come nella vita, prende le decisioni a cazzo di cane… - gf_commentary : @fridayiminI0ve Vorrei darti ragione, ma mi ricordo di Vanessa Incontrada e cambio subito idea - itslidiat : e per rimpiangere Vanessa 'Caliente, Fuego' Incontrada e la Bertè che, come nella vita, prende le decisioni a cazzo… - zazoomblog : Vanessa Incontrada: “Presto sposa” grossa sorpresa ai fans - #Vanessa #Incontrada: #“Presto #sposa” - FedrigoSilvia : @trini_mell1e @LenkaWeaver È bravissima! Ho adorato la campagna per Dolce e Gabbana con Vanessa Incontrada ?? -