Una Vita, anticipazioni dal 5 al 10 aprile: un amore incancellabile

Una Vita, dopo la pausa nel giorno di Pasqua, tornerà in onda con una nuova settimana di programmazione densa di novità e colpi di scena, a partire dall'attrazione tra Camino e Maite passando per l'amore mai spento di Marcia e Felipe. Le anticipazioni dal 5 al 10 aprile sottolineano che Jacinto solleciterà Cesareo e Arantxa affinché gli dicano la verità sul loro legame e questo atteggiamento infastidirà la coppia. Intanto, Ursula dirà a Santiago di sapere che è stata Genoveva a farlo arrivare ad Acacias e gli proporrà di allearsi con lei contro la Salmeron. Dal canto suo, per ripagare Maite delle lezioni, Camino deciderà di posare per lei nuda, mentre, dopo la festa a palazzo, Genoveva confesserà a Felipe di essere convinta di aspettare un bambino, ma questa notizia destabilizzerà l'avvocato il quale, poco dopo, ...

