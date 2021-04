“Un incendio terribile, non aprite le finestre”. Divampa rogo, colonne di fumo nero. L’allarme del sindaco (Di sabato 3 aprile 2021) Paura in Lombardia per un incendio imponente che ha interessato la provincia di Milano. Un rogo di grandi dimensioni è infatti Divampato all’interno di un deposito di una ditte edile, localizzata precisamente nel comune di Vanzago. Le immagini dell’altissima colonna di fumo, visibile anche dalla lunga distanza, hanno fatto preoccupare i residenti della zona. Subito in allarme il sindaco del paese, che ha invitato i suoi cittadini ad evitare di esporsi a questi fumi che arrivano dall’aria. Immediatamente sul posto si sono recate le squadre dei vigili del fuoco, impegnate duramente nel domare le pericolose fiamme. L’episodio è avvenuto nel sabato di Pasqua, 3 aprile. Per chilometri la gente ha potuto osservare questo brutto spettacolo, infatti segnalazioni sono giunte nell’hinterland a nord-ovest della ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Paura in Lombardia per unimponente che ha interessato la provincia di Milano. Undi grandi dimensioni è infattito all’interno di un deposito di una ditte edile, localizzata precisamente nel comune di Vanzago. Le immagini dell’altissima colonna di, visibile anche dalla lunga distanza, hanno fatto preoccupare i residenti della zona. Subito in allarme ildel paese, che ha invitato i suoi cittadini ad evitare di esporsi a questi fumi che arrivano dall’aria. Immediatamente sul posto si sono recate le squadre dei vigili del fuoco, impegnate duramente nel domare le pericolose fiamme. L’episodio è avvenuto nel sabato di Pasqua, 3 aprile. Per chilometri la gente ha potuto osservare questo brutto spettacolo, infatti segnalazioni sono giunte nell’hinterland a nord-ovest della ...

Advertising

ilmeteoit : #Video: #CITTA' del #MESSICO minacciata da un #GROSSO #INCENDIO - LeonardoMonte67 : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per le vittime e i dispersi del terribile incendio divampato in un campo profughi dei #Rohingya in Bangl… - AndreucciFranco : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per le vittime e i dispersi del terribile incendio divampato in un campo profughi dei #Rohingya in Bangl… - zzolgima_imma : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per le vittime e i dispersi del terribile incendio divampato in un campo profughi dei #Rohingya in Bangl… - XYZxyzY6 : RT @Pontifex_it: #PreghiamoInsieme per le vittime e i dispersi del terribile incendio divampato in un campo profughi dei #Rohingya in Bangl… -