Sfonda porta ex fidanzato e gli lancia contro un masso

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 aprile 2021) Hato lad’ingresso della casa dell’exe gli hatounin cemento. Lei è di Miglianico (Ch) e si imbestialisce quando, dopo vari tentativi, non riesce a parlare con l’ormai ex, un 33enne residente a Francavilla al Mare (Ch). Ci prova in tutti i modi, ma l’uomo non risponde, forse anche perché è in detenzione domiciliare e potrebbe passare i guai se avesse contatti con l’esterno. La ragazza però non vuole sentire ragioni e, alle otto di sera, si presenta davanti a casa di lui. L’uomo, che è nell’appartamento con la madre, si rifiuta di aprire e lei inizia a prendere a calci la vecchiadi legno: alla fine riesce a romperla e si fionda su di lui, prima tirandogliun blocco ...